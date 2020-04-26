Trabzon'da corona virüsü (Covid 19) endişesiyle yaylaya sığınan vatandaşlar tehlikenin geçmesini bekliyor | Video
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Trabzon'un Tonya ilçesinde 8 arkadaş, corona virüsü (Covid 19) salgını endişesiyle Kumananda Yaylası'na çıkarak diğer insanlara irtibatlarını kestiler. 1 aydır yaylada yaşayan arkadaşlar, elektriği olmayan ahşap evde gaz lambalarıyla doğal bir yaşam sürüyor.