Trabzon'da corona virüsü (Covid 19) endişesiyle yaylaya sığınan vatandaşlar tehlikenin geçmesini bekliyor | Video

Trabzon'un Tonya ilçesinde 8 arkadaş, corona virüsü (Covid 19) salgını endişesiyle Kumananda Yaylası'na çıkarak diğer insanlara irtibatlarını kestiler. 1 aydır yaylada yaşayan arkadaşlar, elektriği olmayan ahşap evde gaz lambalarıyla doğal bir yaşam sürüyor.