TRT EBA TV izle! (14 Temmuz 2020 Salı) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video
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CHP - HDP Ayasofya kararından neden rahatsız? | Video 14.07.2020 | 02:02
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Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç | Video 13.07.2020 | 23:35
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CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu | Video 13.07.2020 | 23:20
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15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Treni' treni sefere çıkıyor | Video 13.07.2020 | 22:42
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MKYK sonrası, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 13.07.2020 | 19:17
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ayasofya eleştirilerine sert yanıt | Video 13.07.2020 | 19:15
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Minibüste kadın ve erkek yolcunun 'öksürük' kavgası | Video 13.07.2020 | 15:19
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