Türkiye Entelektüel Oyunları “Liseler Arası Bilgi Yarışması” başlıyor
Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsor olduğu Türkiye Entelektüel Oyunları “Liseler Arası Bilgi Yarışması” 81 ilden birikimli ve donanımlı gençleri buluşturuyor.
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