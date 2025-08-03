Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açıldı | Video 03.08.2025 | 08:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir dizi program ve açılış törenlerine katılmak üzere Kilis'te bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Bayraktar, "Bugün, ensar şehrimiz Kilis'te tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriyeli kardeşlerimizle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak konuşmamın başında bu uluslararası projede birlikte çalıştığımız Suriye, Azerbaycan ve Katar'a şükranlarımı sunuyorum. Bu doğal gaz boru Hattının, ülkelerimize ve halklarımıza bereket ve refah bölgemize de huzur getirmesini temenni ediyorum. Suriye'de başlayan yeni dönem ile birlikte ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizlere talimatı, Suriye'de yaşamı tekrar normale döndürecek adımların bir an önce atılması oldu. Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak en temel evrensel ihtiyaç olan elektrik tedariki için özellikle enerji altyapısı noktasında neler yapabileceğimizi ele aldık. Bakanlığımızdan iki farklı uzman heyeti Şam'a gönderdik. Heyetlerimiz çalışmalarını çok kısa bir süre içerisinde tamamladı. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz bunları belirledik. Türkiye olarak, 2017 yılından bu yana Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağlıyoruz. Elektriği halihazırda 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde 25 daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından fazla artırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bağlantı kapasitemiz 861 MW'a ulaşacak ve Suriye'deki 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız" dedi.

Bakan Bayraktar, "Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden gelen 36 inç çapında yaklaşık 93 kilometre uzunluğundaki boru hattını Suriye'ye doğru devam ettirdik. İşte bu hat, bugün bu töreni düzenlediğimiz Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve Kilis'in Yavuzlu Köyü'nde yer alan Yavuzlu Ölçüm İstasyonu'na kadar geldi. BOTAŞ hattın Suriye bölümünün alt yapısının hazırlanması ile ilgili olarak Suriye Gaz Şirketi SGC'yle birlikte çalıştı kendilerine her türlü teknik desteği verdi. Birazdan gaz akışını başlatacak vanayı çevirecek ve Azerbaycan'dan gelen doğal gazı, Kilis üzerinden Suriye'ye vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bayraktar, "Yavuzlu Ölçüm İstasyonu'ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle doğal gazı, Halep'e, Halep'ten de Humus'a kadar taşıyacağız. Bu sayede oradaki elektrik santralleri de yakın bir zaman içinde devreye alınacak. İlk aşamada Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabilecek. Bu doğal gaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak, Suriye'de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak" diye konuştu.

Açılışa, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti katıldı.