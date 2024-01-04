Ukrayna ve Rusya arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası yapıldı. Rusya, 213, Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktı.