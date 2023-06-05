Ulaştırma Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Abdulkadir Uraloğlu görevi Adil Karaismailoğlu’ndan devraldı | Video
Ulaştırma Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Abdulkadir Uraloğlu görevi Adil Karaismailoğlu’ndan devraldı.
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