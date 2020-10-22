Video Haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalar | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalar | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalar | Video
22.10.2020 | 14:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika taciz haberi: Otobüsteki sapığı genç kız görüntüledi! Muavinin şok görüntüleri | Video 04:39
Son dakika taciz haberi: Otobüsteki sapığı genç kız görüntüledi! Muavinin şok görüntüleri | Video 22.10.2020 | 14:42
61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor | Video 04:33
61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor | Video 22.10.2020 | 14:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalar | Video 21:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalar | Video 22.10.2020 | 14:09
Son dakika haberi... Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Politika faizi yüzde 10,25'te sabit kaldı | Video 01:21
Son dakika haberi... Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Politika faizi yüzde 10,25'te sabit kaldı | Video 22.10.2020 | 14:05
Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü | Video 01:14
Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü | Video 22.10.2020 | 13:51
Deniz’e düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp kurtarmadılar | Video 03:28
Deniz’e düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp kurtarmadılar | Video 22.10.2020 | 13:49
Diyarbakır'da hareketli saatler! Polisler HDP İl Başkanlığı'nda... | Video 02:59
Diyarbakır'da hareketli saatler! Polisler HDP İl Başkanlığı'nda... | Video 22.10.2020 | 13:34
Son dakika! İşte Azerbaycan'ın Ermenistan güçlerinden ele geçirdiği en son tanklar... | Video 02:04
Son dakika! İşte Azerbaycan'ın Ermenistan güçlerinden ele geçirdiği en son tanklar... | Video 22.10.2020 | 12:32
Güzel oyuncu Miray Daner sesiyle hayranlarını büyüledi! | Video 00:58
Güzel oyuncu Miray Daner sesiyle hayranlarını büyüledi! | Video 22.10.2020 | 12:45
TSK'dan nefes kesen 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti | Video 02:10
TSK'dan nefes kesen 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti | Video 22.10.2020 | 12:32
Birbirlerini suçlayan kuyumcuların kavgası kamerada! | Video 04:54
Birbirlerini suçlayan kuyumcuların kavgası kamerada! | Video 22.10.2020 | 12:11
CHP'li Başkandan tepki çeken skandal halay | Video 01:36
CHP'li Başkandan tepki çeken skandal halay | Video 22.10.2020 | 12:13
Haşmet Babaoğlu 'Bize dokunacaklar, biz kimseye dokunamadan!' 03:09
Haşmet Babaoğlu 'Bize dokunacaklar, biz kimseye dokunamadan!' 22.10.2020 | 12:08
Hasan Basri Yalçın 'İYİ Parti’de yeni kriz' 03:17
Hasan Basri Yalçın 'İYİ Parti’de yeni kriz' 22.10.2020 | 12:06
Sokak köpeği, ölen martının üzerine toprak attı | Video 00:50
Sokak köpeği, ölen martının üzerine toprak attı | Video 22.10.2020 | 12:04
Engin Ardıç 'Commercial taxi' 03:54
Engin Ardıç 'Commercial taxi' 22.10.2020 | 12:03
Salih Tuna 'Gizli tükürük!' 04:11
Salih Tuna 'Gizli tükürük!' 22.10.2020 | 12:02
Okan Müderrisoğlu 'Küresel belirsizlik ve liderlik denklemi' 03:47
Okan Müderrisoğlu 'Küresel belirsizlik ve liderlik denklemi' 22.10.2020 | 11:59
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı | Video 01:42
Esenyurt'ta erkeklere "ilişki tuzağı" kuran 3 kişi yakalandı | Video 22.10.2020 | 11:51
Mehmet Barlas 'CHP yöneticileri iktidara alternatif olmak konusunda hiç hevesli değiller' 02:09
Mehmet Barlas 'CHP yöneticileri iktidara alternatif olmak konusunda hiç hevesli değiller' 22.10.2020 | 11:53

SABAH ile A Para’nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi Turkuvaz Medya Merkezi'nde tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Dijital Dönüşüm Paneli’nde Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt'ın soruları cevapladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 'Dijital Dönüşüm Paneli’nde dijital dönüşüm hakkında açıklamalarda bulunarak, "Dönüşüm ve dijital çok önemli konular. Bakanlık olarak çok büyük sorumluluklar düşüyor bize. Bu konuda dünyada iyi bir yerdeyiz. Artık bu dijital dönüşüm cezaevlerinde bile olacak. Mahkumlar aileleriyle bile görüşebilecek. Bu konuyu Bakanlığımız ve Türk Telekom'la birlikte Adalet Bakanlığına sunacağız inşallah." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA