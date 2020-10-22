SABAH ile A Para’nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi Turkuvaz Medya Merkezi'nde tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Dijital Dönüşüm Paneli’nde Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt'ın soruları cevapladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 'Dijital Dönüşüm Paneli’nde dijital dönüşüm hakkında açıklamalarda bulunarak, "Dönüşüm ve dijital çok önemli konular. Bakanlık olarak çok büyük sorumluluklar düşüyor bize. Bu konuda dünyada iyi bir yerdeyiz. Artık bu dijital dönüşüm cezaevlerinde bile olacak. Mahkumlar aileleriyle bile görüşebilecek. Bu konuyu Bakanlığımız ve Türk Telekom'la birlikte Adalet Bakanlığına sunacağız inşallah." dedi.