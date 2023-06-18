Video Haber Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Abdüllatif Şener' itirafı: "Vekilken insanların içerisinde söyledi..." | Video
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Abdüllatif Şener' itirafı:

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Abdüllatif Şener' itirafı: "Vekilken insanların içerisinde söyledi..." | Video

18.06.2023 | 22:24

Abdüllatif Şener'in CHP'den istifası ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy vermedim' itirafının yankıları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ fondaş Halk TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ, Abdüllatif Şener'le yaptığı bir sohbette, Şener'in CHP'nin politikalarını eleştirdiğini ve Zafer Partisi'ne oy vereceğini söylediğini ifade etti.

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