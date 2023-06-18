Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Abdüllatif Şener' itirafı: "Vekilken insanların içerisinde söyledi..." | Video
Abdüllatif Şener'in CHP'den istifası ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy vermedim' itirafının yankıları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ fondaş Halk TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ, Abdüllatif Şener'le yaptığı bir sohbette, Şener'in CHP'nin politikalarını eleştirdiğini ve Zafer Partisi'ne oy vereceğini söylediğini ifade etti.
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