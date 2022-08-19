Video Haber Ümit Özdağ'ın 2 numarası Adem Taşkaya'nın iş adamını hackleyip şantaj yaptığı görüntüler çıktı | Video
Ümit Özdağ'ın 2 numarası Adem Taşkaya'nın iş adamını hackleyip şantaj yaptığı görüntüler çıktı | Video

Ümit Özdağ'ın 2 numarası Adem Taşkaya'nın iş adamını hackleyip şantaj yaptığı görüntüler çıktı | Video

19.08.2022 | 11:34

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2020 yılında hakkında soruşturma da açılan şantaj olayıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği görüntüler ortaya çıktı. Hesabı hackleyen kişiyle görüntülü konuştuğu görülen Taşkaya, iş adamına şantaj yaparak "Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var." mesajını yazdırdı.

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