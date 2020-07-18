Video Haber Vali Yerlikaya Ayasofya'nın meşhur kedisiyle ilgilendi | Video

Vali Yerlikaya Ayasofya'nın meşhur kedisiyle ilgilendi | Video

Vali Yerlikaya Ayasofya'nın meşhur kedisiyle ilgilendi | Video
18.07.2020 | 11:01

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları incelemeleri sonrasında Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen açılış hazırlıklarını inceledi. İncelemelerin ardından ise Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi. Gli’yi seven Vali Yerlikaya, görevlilerden Gli’nin durumu hakkında bilgi aldı.

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