Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

Bursa'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Mehmet Sevinç (75), hayatını kaybetti. Kaza anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 16 ACR 043 plakalı kamyonet, trafik ışıklarının olmadığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Sevinç'e çarptı. Kamyonetin kasasının başına çarptığı Sevinç, kanlar içinde yere yığıldı. S.A., aracını durdurup, Sevinç'in yanına gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Sevinç, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yükse İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sevinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.