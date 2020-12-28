Video Haber Yavuz Donat 'Diktatör'

Yavuz Donat 'Diktatör'

Yavuz Donat 'Diktatör'
28.12.2020 | 10:09

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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" | Video 28.12.2020 | 12:20
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Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı 01:01
Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı 27.12.2020 | 00:53

Yavuz Donat'ın 28.12.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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