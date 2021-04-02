Video Haber Yavuz Donat | Keçiören’de korona teftişi

Yavuz Donat | Keçiören’de korona teftişi

Yavuz Donat | Keçiören’de korona teftişi
02.04.2021 | 12:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Dolarizasyonun beli kırıldı 14:36
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut "Dolarizasyonun beli kırıldı" 02.04.2021 | 12:39
Son dakika! Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu tutuklandı | Video 01:46
Son dakika! Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu tutuklandı | Video 02.04.2021 | 11:52
Yavuz Donat | Keçiören’de korona teftişi 05:36
Yavuz Donat | Keçiören’de korona teftişi 02.04.2021 | 12:22
Mehmet Barlas | İstanbul Boğazı eski günlerde o kadar güvenliydi ki... 03:07
Mehmet Barlas | İstanbul Boğazı eski günlerde o kadar güvenliydi ki... 02.04.2021 | 12:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır... 02:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır... 02.04.2021 | 11:37
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması! 00:48
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması! 02.04.2021 | 11:30
Son dakika! Interpol tarafından aranıyordu! Havalimanında yakalandı | Video 00:40
Son dakika! Interpol tarafından aranıyordu! Havalimanında yakalandı | Video 02.04.2021 | 11:18
Hangi kronavirüs aşısı tercih edilmeli? Biontech mi, Sinovac aşısı mı? Uzman Profesör'den flaş açıklamalar... 03:44
Hangi kronavirüs aşısı tercih edilmeli? Biontech mi, Sinovac aşısı mı? Uzman Profesör'den flaş açıklamalar... 02.04.2021 | 11:18
Suriye'de saldırı hazırlığındaki teröristlerin vurulma anı kamerada! Nokta atışla böyle havaya uçtular 02:51
Suriye'de saldırı hazırlığındaki teröristlerin vurulma anı kamerada! Nokta atışla böyle havaya uçtular 02.04.2021 | 10:55
Melih Altınok | ‘Peki ya HDP kapatılmazsa’ derken kastettiğim buydu 04:36
Melih Altınok | ‘Peki ya HDP kapatılmazsa’ derken kastettiğim buydu 02.04.2021 | 10:58
Haşmet Babaoğlu | Rakam.. 02:54
Haşmet Babaoğlu | Rakam.. 02.04.2021 | 09:58
Engin Ardıç | Var kanun yok kanun 03:22
Engin Ardıç | Var kanun yok kanun 02.04.2021 | 09:56
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Örgüte fon sağlayan 12 şüpheli yakalandı | Video 01:05
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Örgüte fon sağlayan 12 şüpheli yakalandı | Video 02.04.2021 | 09:19
Ünlü sanatçı Kaya Akarsu son yolculuğuna uğurlandı! | Video 01:56
Ünlü sanatçı Kaya Akarsu son yolculuğuna uğurlandı! | Video 02.04.2021 | 00:50
1 Nisan şakası gerçeğe dönüştü! Ortalık savaş alanına döndü | Video 03:10
1 Nisan şakası gerçeğe dönüştü! Ortalık savaş alanına döndü | Video 01.04.2021 | 23:47
Maske takmayanlara “ördek yürüyüşü” cezası | Video 00:43
Maske takmayanlara “ördek yürüyüşü” cezası | Video 01.04.2021 | 23:22
SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı | Video 06:41
SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı | Video 01.04.2021 | 23:10
Afrin'de PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bomba, eylem öncesi bombalarla yakalandı | Video 01:05
Afrin'de PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bomba, eylem öncesi bombalarla yakalandı | Video 01.04.2021 | 22:23
SON DAKİKA HABERİ: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı | Video 00:25
SON DAKİKA HABERİ: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı | Video 01.04.2021 | 22:02
SON DAKİKA HABERİ: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video 01:15
SON DAKİKA HABERİ: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video 01.04.2021 | 19:56

Yavuz Donat'ın 02.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA