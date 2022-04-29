Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:45
Yola çıkacaklar dikkat! Bayram trafiği başladı | Video 29.04.2022 | 18:07
01:08
00:07
Tuzla'daki patlama güvenlik kamerasında | Video 29.04.2022 | 18:00
02:00
Yola çıkacaklar dikkat! Bayram trafiği başladı | Video 29.04.2022 | 17:33
03:50
02:04
Mehmet Barlas | Erdoğan, Suudi Arabistan'la yeni bir sayfa açıyor 29.04.2022 | 17:00
03:12
Haşmet Babaoğlu | Bayramlık tat 29.04.2022 | 16:50
08:41
03:46
01:12
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Cidde Türk bayraklarıyla donatıldı | Video 29.04.2022 | 14:27
01:58
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası | Video 29.04.2022 | 13:14
02:16
00:51
Başkan Erdoğan Kabe'de | Video 29.04.2022 | 09:10
00:52
SON DAKİKA! 1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı! Mersin'de PKK operasyonu | Video 29.04.2022 | 09:05
01:21
01:47
01:09
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi | Video 28.04.2022 | 22:41
00:47
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi | Video 28.04.2022 | 22:22
00:44
Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama! | Video 28.04.2022 | 21:10
00:35
Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 80 tarihi eser ele geçirildi! | Video 28.04.2022 | 21:09
5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Mahmutbey gişelerde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.