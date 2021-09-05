Video Haber Yolculukta PCR testi dönemi yarın başlıyor | Video

Yolculukta PCR testi dönemi yarın başlıyor | Video

Yolculukta PCR testi dönemi yarın başlıyor | Video
05.09.2021 | 09:13

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Koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren koronavirüs aşısı yaptırmamış kişilerden toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yaparken negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

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