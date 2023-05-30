YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması! İşte partilerin Meclis'teki dağılımı... | Video
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirmişti. Gelen son bilgilere göre 28. dönem vekil seçimi sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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