Kumral Abdal manastıra sızdı! Osman Bey tutsak Türk çocuklarını böyle kurtardı | Video
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 72’nci bölümünde, tekfurların kaçırdığı Türk çocuklarının tutulduğu manastırın yeri öğrenen Osman Bey, aldığı istihbarat doğrultusunda tedbirli davranarak manastıra sızmaya karar verdi.