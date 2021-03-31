'Kuruluş Osman' 52. bölüm... Bamsı Bey, Abdurrahman Gazi’ye böyle veda etti | Video

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 52’nci bölümünde, Togay’ın düğün konvoyuna yaptığı baskında şehit düşen Abdurrahman Gazi’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Can yoldaşı Abdurrahman Gazi’nin ölümünden çok etkilenen Bamsı Bey’i Cerkutay teselli etti.