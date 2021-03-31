'Kuruluş Osman' 52. bölüm... Bamsı Bey, Abdurrahman Gazi’ye böyle veda etti | Video
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Kuruluş Osman 52. Bölüm 3. Fragmanı | Video 31.03.2021 | 14:24
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Kuruluş Osman 52. bölüm 3. tanıtım | Video 29.03.2021 | 23:05
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Kuruluş Osman 52. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı 28.03.2021 | 13:45
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Kuruluş Osman 51. Yeni Bölüm 2. Fragman yayınlandı izle! 24.03.2021 | 14:13
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Kuruluş Osman 51. bölüm 2. tanıtımı | Video 22.03.2021 | 21:45
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Kuruluş Osman 51. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 18.03.2021 | 11:09
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Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı | Video 18.03.2021 | 00:28
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Kuruluş Osman 50. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 17.03.2021 | 15:40
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Kuruluş Osman 50. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 11.03.2021 | 11:27
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Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı | Video 11.03.2021 | 00:28
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Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 09.03.2021 | 12:10
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 52’nci bölümünde, Togay’ın düğün konvoyuna yaptığı baskında şehit düşen Abdurrahman Gazi’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Can yoldaşı Abdurrahman Gazi’nin ölümünden çok etkilenen Bamsı Bey’i Cerkutay teselli etti.