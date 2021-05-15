Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Tanıtımı... "Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeyi attın!" | Video
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Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı.