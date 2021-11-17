'Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Kayı Obası’na yapılan baskının faturası ağır oldu! Gonca Hatun şehit düştü! | Video
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ATV'nin sevilen fenomen dizisi 'Kuruluş Osman', bugün 71'inci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı 'Kuruluş Osman'nın 71’inci bölümünde, tekfurların Kayı Obası’na düzenlediği gece baskını kahramanca savunuldu, ancak suikastçı Julia’nın hedef aldığı Gonca Hatun, ağır yaralandı. İşte ayrıntılar...