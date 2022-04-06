Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Selcan Hatun, Cornelia’ya suçlarını itiraf ettirip infaz etti! | Video
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 89’uncu bölümünde Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia’nın Selcan Hatun’u koruma numarasıyla kendini aklamaya çalıştığını fark ederler. Cornelia’nın hainliğini ispat etmek için Selcan Ana, Cornelia’yı zehirler. Zehirlenen Cornelia, Mari Hatun’u nasıl öldürdüğünü itiraf eder.