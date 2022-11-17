“Marmaracık gayrı Türk’ün mülküdür!” Osman Bey, Marmaracık’ı fethetti! | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 104’üncü Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, Marmaracık Hisarı’nı Bizans’ın elinden aldı ve Türk’ün mülkü yaptı.