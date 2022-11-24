Osman Bey, Marmaracık Hisarı’nı Öktem Bey’e verdi! Bayındır Bey ödüllendirildi | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecanla ve merakla takip edilen 105’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey’in talimatıyla Marmaracık Hisarı’nın hakimi Öktem Bey olurken, Bayındır Bey de Marmaracık Hisarı’nda gösterdiği mücadele sayesinde ganimetlerini aldı.