Osman Bey, oğlu Orhan’ın yanında: Yeise düşmek yok! | Video
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 115. Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, İsmihan Sultan’ın talimatıyla Esma tarafından zehirlenerek felç olan Orhan Bey’in durumu Kayı Obası’nda herkesi üzer. Zor günler geçiren ve bir daha toparlanamayacağını düşünen Orhan Bey’e babası Osman Bey ve Kayı Obası destek olur.
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