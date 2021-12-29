Osman Bey, Vezir Alemşah ve Tekfurların planını darmadağın etti | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 77’nci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmak için İnegöl’de ortak kurdukları pazarı hedef aldı.