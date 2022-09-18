3 milyonluk yüzük olay olmuştu! Hadise konserde yüzüğünü fırlatıp attı | Video

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Hadise'nin boşanma davası açmasının ardından, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde kullandığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilmişti. Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde. Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken parmağındaki yüzüğü çıkarıp attı. Yüzüğün 3 milyon liralık yüzük olup olmadığı ise merak konusu oldu.