5 aylık evlilik 5 dakikada bitti! Hadise ile Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı | Video

Gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in boşanma davasında bugün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen ünlü çift, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı. Duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmazken duruşma sonu ünlü çift resmi olarak da yollarını ayırmış oldu.