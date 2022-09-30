5 aylık evlilik 5 dakikada bitti! Hadise ile Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı | Video
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Gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in boşanma davasında bugün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen ünlü çift, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı. Duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmazken duruşma sonu ünlü çift resmi olarak da yollarını ayırmış oldu.