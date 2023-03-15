Arzu Yanardağ evleniyor! İşte romantik evlilik teklifi | Video

45 yaşındaki ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, çekimleri Çanakkale'de devam eden 'Hayatımız Roman' filminin setinde evlenme teklifi aldı. Uğurcan Yanardağ'ın romantik teklifi karşısında çok duygulanan güzel oyuncu teklifi kabul etti. Çiftin soyadlarının aynı olması dikkat çekti.