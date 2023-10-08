Aslı Enver’den 2 aylık kızı Elay’la yepyeni eğlenceli paylaşım: “Çok söyleniyor bu kız” | Video

'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ünlenen ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, yaklaşık bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, iki ay önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde vaktini bebeğine ayıran Aslı Enver, sosyal medyada bugün kızıyla yepyeni ama bir o kadar da sevimli bir paylaşımda bulundu. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı!