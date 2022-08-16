Banu Alkan 20 yaş küçük nişanlısı Kemal Yıldız ile mutlu anlarını sevenleri ile paylaştı | Video

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Güzelliği dillere destan olan 64 yaşındaki Banu Alkan, kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu. Son olarak nişanlısı Kemal Yıldız'ın dolandırıcı olduğu iddialarıyla gündeme gelen Banu Alkan bu iddialara aldırış etmeyip nişanlısıyla mutlu bir şekilde geçirdiği vakitleri sosyal medyasında paylaştı.