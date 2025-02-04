Berfu Yenenler'in yeni imajına çocuklarından ilk yorum | Video

2019 yılında Eser Yenenler ile dünya evine giren Berfu Yenenler, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip. İkili çocukları Kuzey ve Mete ile birlikte sık sık paylaşımlar yapıyor. Son olarak imajında değişikliğe giden Berfu Yenenler, oğullarının tepkisini de sosyal medya hesabında paylaştı. Hayranlarından ise adeta yorum yağdı, oğlunun yorumu ise şaşırttı...