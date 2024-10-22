Berk Oktay’la evli olan ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, minik kızıyla paylaşım yaptı!

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıl önce dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri olan Berk Oktay ile meslektaşı eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, birlikteliklerini Mira Milena'yla taçlandırdı. Minik kızıyla her fırsatta paylaşım yapan ünlü çift, bugün yeni paylaşımla ilgi odağı oldu. Ünlü çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının gündelik hallerini nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un o dikkat çeken paylaşımı!