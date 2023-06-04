Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları yağmurun tadını çıkardı! Çamurun içinde futbol oynadılar! | Video
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2008 yılında yılında evlendi. 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un bu evliliklerinden iki de oğlu bulunuyor. Futbolu ve Galatasaray’ı sevdiği bilinen ünlü çiftin oğulları, yağan yağmurun ardından evlerinde keyifli anlar yaşadı. Biriken yağmur suyu ile futbol oynayan Çağla Şıkel’in oğulları, sosyal medyada da ilgi gördü. İşte Çağla Şıkel’in keyifli o paylaşımı!
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