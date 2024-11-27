Çağlar Ökten’den Seda Sayan’a aşk dolu sürpriz! İşte Çağlar Ökten’in eşi Seda Sayan’a yaptığı o sürpriz!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, meslektaşı Çağlar Ökten’le 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlendi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten, sosyal medyadaki aşk pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü sanatçı bugün eşinin sürpriziyle yeniden gündeme geldi. Çağlar Ökten eşi Seda Sayan’a aşk dolu bir kutlama yaptı. İşte Çağlar Ökten’in Seda Sayan’a yaptığı o sürpriz!