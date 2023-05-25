Cannes Film Festivali'ndeki kıyafeti olay olan Merve Dizdar’dan tarzını eleştirenlere tokat gibi yanıt! "Bayılırım rüküşlüğe…" | Video
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin kadrosunda yer alan Merve Dizdar, Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafet seçimiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu. Merve Dizdar, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi. Ünlü oyuncunun olumsuz eleştiriler karşısında verdiği yanıtlar olay oldu. İşte Merve Dizdar'ın kötü eleştirile verdiğin tokat gibi yanıt!
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