Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Ferdi Tayfur'u böyle andı | Video
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa son görüntüleri ile kalpleri ısıttı. Babası Engin Akgün'ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderilerde Ferdi Tayfur'un mezarını ziyaret eden baba kız, yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü sanatçıyı böyle andı.
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