Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti! "Kumara ve uyuşturucuya düştüm!" | Video
Sihirli Annem'in Tuğçe’si Damla Ersubaşı, ağlayarak uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Damla Ersubaşı, "Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam Mustafa Can Keser'in parasıydı. Beni tehdit etti. Çocuklarımı aldı."
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