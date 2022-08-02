Demet Akalın beğenmediği içkiyi garsonun kafasından aşağı döktü! O hareketine tepki yağdı | Video

Her adımıyla magazin gündemine damga vurmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, son hareketiyle tepkilerin odağına oturdu. Önceki akşam bir mekanda sahne alan Akalın, gönderilen alkollü içeceği beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın bu tavırları, sosyal medyada adeta linç edildi.