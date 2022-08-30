Demet Özdemir düğünden yeni görüntüleri paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden kareler | Video
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Demet Özdemir düğünden yeni görüntüleri paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden kareler!