Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın kızını dövdüğü anın ses kayıtlarını yayınladı! Çığlık çığlığa... | Video
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Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kızlarına şiddet uyguladığına dair ses kaydını Instagram hesabından paylaştı. Deniz Uğur paylaşımında, "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi." notunu düştü.