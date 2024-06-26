Dilan Çiçek Deniz Rafael Cemo Çetin’le ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Her şey çok güzel!
İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde bulmuştu. Ancak ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yollarını ayırmıştı. 28 yaşındaki ünlü oyuncu bu kez gönlünü Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'e kaptırdı. Bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu, ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o açıklaması!
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