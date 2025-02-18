Eski model Kübra Küçük'ten ezana saygısızlık | Video
Şimdilerde sosyal medya fenomeni olmaya çalışan eski model Kübra Küçük, ezan okunduğu sırada saygısızca bir paylaşımda bulundu. Kübra Küçük, gelen tepkiler sonrasında özür dileyerek paylaşımını sildi.
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