Esra Dermancıoğlu 19 yaşındaki kızı Refia'nın o görüntülerini paylaştı "Ne tatlı bir dönemdi" | Video

ATV'nin yeni dizisi "Bir Küçük Gün Işığım" ile sevenleriyle buluşan Esra Dermancıoğlu, eski eşi Mehmet Esen'den kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığını açıklamıştı. Eski eşi ve 19 yaşındaki kızları Refia ile yıllar öncesine ait görüntülerini yayınlayan Dermancıoğlu, "Memoşum, ben ve Refoşumuz ne tatlı bir dönemdi benim için" mesajıyla dikkat çekti.