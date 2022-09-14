Esra Dermancıoğlu 19 yaşındaki kızı Refia'nın o görüntülerini paylaştı "Ne tatlı bir dönemdi" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
00:27
Hadise'nin kıvrak dans videosuna beğeni yağdı "Mehmet görmesin!" | Video 14.09.2022 | 09:43
00:30
Melis Sezen dans videosu olay yarattı! Mini elbisesiyle fena dağıttı | Video 14.09.2022 | 09:32
00:04
00:43
00:24
00:14
00:46
Eski Popstar Özlem Güneş, tesettüre nasıl girdiğini anlattı | Video 11.09.2022 | 20:00
00:41
00:45
Hadise'nin hem sözleri hem dansı olay yarattı | Video 11.09.2022 | 14:50
00:53
01:21
Nuri Alço yavru ayı Liva'ya gazoz içirdi | Video 09.09.2022 | 10:51
00:29
Eski model Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı | Video 09.09.2022 | 10:35
00:20
Fahriye Evcen oğlu ile bahçe keyfini paylaştı, doğallığı büyüledi | Video 09.09.2022 | 09:32
06:19
01:05
00:37
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli annesi intihar etti | Video 08.09.2022 | 17:40
01:00
Billur Kalkavan son durumunu paylaştı | Video 08.09.2022 | 14:27
00:45
01:54
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım konsere el ele geldi! | Video 06.09.2022 | 22:16
ATV'nin yeni dizisi "Bir Küçük Gün Işığım" ile sevenleriyle buluşan Esra Dermancıoğlu, eski eşi Mehmet Esen'den kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığını açıklamıştı. Eski eşi ve 19 yaşındaki kızları Refia ile yıllar öncesine ait görüntülerini yayınlayan Dermancıoğlu, "Memoşum, ben ve Refoşumuz ne tatlı bir dönemdi benim için" mesajıyla dikkat çekti.