Fenomen Taha Duymaz'dan acı haber! Geriye bu görüntüler kaldı! Taha'nın yeni yıl dilekleri, izleyenlerin içini acıttı | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem çok büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği asrın felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ın son durumu günlerce merak konusu olmuştu. Gelen son dakika haberine göre, 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaptığı yemek videolarıyla bir anda şöhrete kavuşan genç Taha'nın ölüm haberi, sevenlerini ve yakınlarını üzüntüye boğdu.
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