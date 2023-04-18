Furkan Kızılay gaza bastı, annesinin yüreği ağzına geldi | Video
Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Survivor'a katılan Furkan Kızılay, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adından söz ettiriyor. Kızılay son olarak annesi Mine Kızılay ise lüks bir spor araca binerek video çekti. Hız korkusu olan anne Mine Kızılay, oğlunun gaza basmasıyla çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Araçtan inmek isteyen anne, "Vitesi 2'ye atarsan sütten çok vermedim ama haram zıkkım olur bak! Sağda dur, polise söyleyeceğim seni. Nasıl bir insansın ya! İmdat, kurtar beni." diyerek araçtan indi.
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