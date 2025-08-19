Gizem Karaca kızı Yaz ile ev hallerini paylaştı | Video

Çiçeği burnunda anne Gizem Karaca hamilelik sürecini olduğu gibi kızı Yaz doğduktan sonraki süreci de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ev hallerini paylaşan ünlü oyuncu bakın neden 'Yatacak hiçbir yer yok' dedi...