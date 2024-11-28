Güzide Duran boşanma sorularından kaçamadı! “Evet doğru! Boşanma süreci yaşıyoruz”

Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran, 2008’de iş insanı Adnan Aksoy’la hayatını birleştirdi. Güzide Duran’ın 16 yıllık evliliğinde sorunlar yaşadığı ve boşanacağı ileri sürüldü. Gazetecilerin bir mekan çıkışında görüntülediği ünlü eski manken, gazetecilerin sorularını cevaplandırmamak için koşarak uzaklaşmak istedi. Güzide Duran, aracına binerken gazetecilerin boşanma sorularına cevap verdi. İşte ünlü mankenin verdiği o dikkat çeken cevap!