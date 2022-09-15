Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! Hadise sessizliğini bozdu: "Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum!" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
06:12
Bursa’da İrem Derici rüzgarı | Video 15.09.2022 | 08:50
00:12
Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti | Video 14.09.2022 | 18:27
00:25
00:14
00:27
Hadise'nin kıvrak dans videosuna beğeni yağdı "Mehmet görmesin!" | Video 14.09.2022 | 09:43
00:30
Melis Sezen dans videosu olay yarattı! Mini elbisesiyle fena dağıttı | Video 14.09.2022 | 09:32
00:04
00:43
00:24
00:14
00:46
Eski Popstar Özlem Güneş, tesettüre nasıl girdiğini anlattı | Video 11.09.2022 | 20:00
00:41
00:45
Hadise'nin hem sözleri hem dansı olay yarattı | Video 11.09.2022 | 14:50
00:53
01:21
Nuri Alço yavru ayı Liva'ya gazoz içirdi | Video 09.09.2022 | 10:51
00:29
Eski model Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı | Video 09.09.2022 | 10:35
00:20
Fahriye Evcen oğlu ile bahçe keyfini paylaştı, doğallığı büyüledi | Video 09.09.2022 | 09:32
06:19
Hadise’nin Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açtığı söylenmişti ama çiftten hiç bir açıklama gelmemişti ve o beklenen açıklama sonunda geldi. 4 ay önce evlenen çift boşanma kararı aldı. Bugüne kadar sessizliğini koruyan Hadise ayrılık kararı sonrası açıklamasında bulundu. "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." diyerek boşanacaklarını duyurdu.