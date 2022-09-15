Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! Hadise sessizliğini bozdu: "Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum!" | Video

Hadise’nin Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açtığı söylenmişti ama çiftten hiç bir açıklama gelmemişti ve o beklenen açıklama sonunda geldi. 4 ay önce evlenen çift boşanma kararı aldı. Bugüne kadar sessizliğini koruyan Hadise ayrılık kararı sonrası açıklamasında bulundu. "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." diyerek boşanacaklarını duyurdu.