Hadise'den olay video! Derin göğüs dekoltesine hem tepki hem beğeni yağdı | Video
Kariyeri ve özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medyadaki pozlarıyla da oldukça konuşulan şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine olay yarattı. Derin göğüs dekolteli pozuyla instagram paylaşımında bulunan Hadise'ye bazı takipçileri "Buralar alev aldı" diye yorum yaparken, bazıları da "Çok abarttın" yorumlarında bulundu.
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