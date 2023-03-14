Haluk Bilginer sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer'in sağlık durumu nasıl? | Video

Tiyatro sahnesinde fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı, sanatçının müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.